Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Днепре автомобиль сбил ребенка: появилось видео момента ДТП

В Днепре автомобиль сбил ребенка: появилось видео момента ДТП

Вечером среды, 27 ноября, на Донецком шоссе в Днепре произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут автомобиль ВАЗ сбил пятнадцатилетнего парня.

По данным «Информатора», машина ехала на зеленый свет, а мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу.

Водитель заметил ребенка, но не успел среагировать, ударив его капотом и протащив несколько метров.

Паренька с серьезными травмами госпитализировали.

Уже появилось видео момента ДТП:

Как писала «Фраза», в Днепре полицейские пытали задержанного прямо в отделении.

Ранее в Днепре автомобиль протаранил остановку общественного транспорта: появилось видео момента ДТП.

Тэги: ДТП, общество, авария, Днепр, транспорт, ребенок, новости Украины

Комментарии

Статьи

28.11.19 09:20

Квартирный вопрос по-японски: бесплатное жилье вымирающему населению

Автор: Александр Флоранский

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
28.11.19 09:06

Бюджетные расходы на оборону и украинский «путь в НАТО»

Автор: Павло Барбул

Дайджест

В туалетах, раздевалках и кабинетах врачей: как украинки случайно стают «звездами» порновидео
28.11.19 09:48

В туалетах, раздевалках и кабинетах врачей: как украинки случайно стают «звездами» порновидео

Автор: Марина Петик, «Обозреватель»

Выбор редакции
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

В Днепре третий день подряд «минируют» школы

В Днепре третий день подряд «минируют» школы
28.11.19 16:21
594
Последние новости
28.11.19 16:43

В Днепре автомобиль сбил ребенка: появилось видео момента ДТП
28.11.19 16:33

Митрополит УПЦ рассказал, о чем нельзя забывать христианам в «черную пятницу»
28.11.19 16:21

В Днепре третий день подряд «минируют» школы
28.11.19 15:37

Ахметов под носом у Коломойского уводит стратегические активы «Электротяжмаша», - СМИ
28.11.19 15:30

Появились логотип и слоган Евровидения-2020
28.11.19 15:05

Тысячи верующих УПЦ заявили, что переносить православное Рождество в Украине недопустимо
28.11.19 15:04

На Николаевщине чиновники очень недурно «нагрели руки» на школьниках
Фото и Видео
В Днепре автомобиль сбил ребенка: появилось видео момента ДТП
В Днепре автомобиль сбил ребенка: появилось видео момента ДТП
В Днепре автомобиль сбил ребенка: появилось видео момента ДТП
В Днепре автомобиль сбил ребенка: появилось видео момента ДТП
Появились логотип и слоган Евровидения-2020
Появились логотип и слоган Евровидения-2020
В Черновцах прямо в школе повесился мужчина
В Черновцах прямо в школе повесился мужчина
Маруся Звиробий резко обратилась к Зеленскому: Произойдет все так, как мы сказали
Маруся Звиробий резко обратилась к Зеленскому: Произойдет все так, как мы сказали
На Одесской трассе произошло очередное крупное ДТП: столкнулись 11 машин
На Одесской трассе произошло очередное крупное ДТП: столкнулись 11 машин
Землетрясение в Албании: поступают страшные сообщения о новых жертвах
Землетрясение в Албании: поступают страшные сообщения о новых жертвах
Ночью в Киеве пьяная девушка врезалась в стену дома и пыталась «угостить кофе» копов
Ночью в Киеве пьяная девушка врезалась в стену дома и пыталась «угостить кофе» копов
В доме волонтера, которая обсуждала варианты убийства Зеленского, проходят обыски
В доме волонтера, которая обсуждала варианты убийства Зеленского, проходят обыски
Мендель перепутала Литву с Латвией, после чего начала оправдываться, что это был «троллинг»
Мендель перепутала Литву с Латвией, после чего начала оправдываться, что это был «троллинг»
В Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу
В Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу
fraza.ua
Новости блогосферы
27.11.19 17:16

Пан Юраш нагло лжет
26.11.19 23:54

Дети лейтенанта... «Небесной сотни»
20.11.19 14:23

Социальная структура Слуг народа: эротоманы, бл...ди, решалы и идиоты
19.11.19 17:49

Зеленский сближается с Порошенко и начинает войну с Коломойским

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.