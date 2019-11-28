В Днепре автомобиль сбил ребенка: появилось видео момента ДТП

Вечером среды, 27 ноября, на Донецком шоссе в Днепре произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут автомобиль ВАЗ сбил пятнадцатилетнего парня.

По данным «Информатора», машина ехала на зеленый свет, а мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу.

Водитель заметил ребенка, но не успел среагировать, ударив его капотом и протащив несколько метров.

Паренька с серьезными травмами госпитализировали.

Уже появилось видео момента ДТП:

Как писала «Фраза», в Днепре полицейские пытали задержанного прямо в отделении.

Ранее в Днепре автомобиль протаранил остановку общественного транспорта: появилось видео момента ДТП.