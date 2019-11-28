На Одесской трассе произошло очередное крупное ДТП: столкнулись 11 машин

Сегодня, 28 ноября, утром на трассе Одесса — Киев произошло очередное крупное ДТП — там столкнулись сразу 11 автомобилей. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее видео разместил в Facebook журналист Юрий Головчук.

Сам журналист сообщил о девяти автомобилях, но местные паблики сообщают об 11 столкнувшихся автомобилях.

В результате аварии два человека обратились за медицинской помощью.

Ранее «Фраза» сообщала, что 26 ноября утром в Черкасской области на 226 км трассы Киев-Одесса произошло масштабное ДТП, в результате которого травмы получили три человека. В результате ДТП было повреждено 10 автомобилей и 1 рейсовый автобус, в котором находилось 20 пассажиров.