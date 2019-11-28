Землетрясение в Албании: поступают страшные сообщения о новых жертвах

В Албании стремительно растет число жертв землетрясения, которого произошло возле столицы страны Тираны в ночь на минувший вторник. Как выяснили журналисты «Фразы», сообщается уже как минимум о сорока жертвах ЧП.

При этом, по словам спасателей, число жертв наверняка возрастет. Так, людей пытаются найти в городах Тумане и Дурресе, где произошли обвалы.

Из-под завалов достали около полусотни выживших людей.

Число пострадавших приближается к семи сотням человек.

Среди погибших и пострадавших немало детей.

Напомним, что магнитуда землетрясения составила 6,4 балла, после чего последовали пятибалльные толчки.

Ранее «Фраза» писала о первых днях после ЧП в Албании.