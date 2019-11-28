В доме волонтера, которая обсуждала варианты убийства Зеленского, проходят обыски

Сегодня, 28 ноября, рано утром детективы Госбюро расследований нагрянули с обысками в Калиновку в дом волонтера Маруси Звиробий. Как выяснили журналисты «Фразы», эту информацию подтвердила сама волонтер, опубликовав соответствующее видео на своей странице в Facebook.

Волонтер вызвала адвоката, но приехавшие детективы отказались ждать сторону защиты и угрожали выломать дверь, если Звиробий их не впустит. Когда они зашли в дом, то предъявили решение суда и свои служебные удостоверения.

На обыски у Звиробий отреагировала народный депутат от партии «Европейская Солидарность» и подруга волонтера София Федина, написав, что такой «формат» напоминает ей репрессии 1933 года.

Отметим, что в октябре Федына и Звиробий публично обсуждали варианты смерти президента Украины Владимира Зеленского после заявлений о разведении сил в Донбассе.

Как сообщала «Фраза», в начале ноября Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении народного депутата от фракции «Европейская солидарность» Софии Федины за ее высказывания в адрес президента Владимира Зеленского.