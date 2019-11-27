Сын известного художника застрял в унитазе на борту самолета Boeing 737

Сын известного российского художника Никаса Сафронова — Лука Затравкин — застрял в унитазе во время перелета из Москвы в Казань. Как выяснили журналисты «Фразы», видео курьезного инцидента уже появилось на просторах Всемирной паутины.

Как передает telegram-канал «Небожена», Лука Затравкин страдает от ожирения, поэтому подобные ситуации происходят с ним довольно часто.

На кадрах видно, как несколько человек помогают мужчине подняться с унитаза, а сам он громко стонет. Также Затравкин кричал, что он не умрет в туалете.

Как писала «Фраза», летевший из Казани в Москву пассажир устроил в самолете пьяный дебош.

Ранее ученые назвали основную причину конфликтов в самолетах.