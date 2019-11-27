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В Украине стартует кинофестиваль монстров, людоедов и психов

В Украине стартует кинофестиваль монстров, людоедов и психов

12 декабря кинотеатры Украины наполнит страх. Как выяснили журналисты «Фразы», на большие экраны возвращается фестиваль ужасов «Best Horror Shorts».

В этом году будут представлены страны: Польша, Испания, Франция, Великобритания, Бразилия, Италия. Возрастное ограничение: 16+. Хронометраж: 124 минуты. Язык: озвучено на украинском языке

Выдержка из анонса фестиваля: «Джейсон, Пеннивайз и Самара уже успели посмотреть фильмы, вошедшие в программу и теперь боятся выходить из своих комнат/лесов/телевизоров. А Фредди Крюгер после просмотра полностью потерял сон. Мы точно знаем, что твои нервы крепче, поэтому, как всегда, ждем тебя в темном кинозале. Будем вместе смотреть страшные недетские сказки без хэппи-энда. Все по классике жанра: монстры, людоеды, психи. Скучать не придется. Ready? Тогда погнали в страну ужасов. Но осторожно: в ней проще простого заблудиться».

Список локаций в разныз городах — здесь.

Генеральный радиопартнер фестиваля: Радіо «Шансон». Медиапартнеры фестиваля: ВОЛЯ, Kinoafisha.ua, kinowar.com Портал «Хочу», «Фраза», Сайт Киева 44.ua, Starway Magazine, delo.ua, Play.ua.

 

Описание программы

Бес. Польша, 2017, реж. Блажей Куява, хрон. 14 мин. 15 с. «Тому, кто заблудился в сумрачном лесу ночью, не стоит ожидать ничего хорошего. Лучше всего — дождаться рассвета и попытаться найти дорогу. Однако, есть демоны, которые не исчезают даже днем, и леса, из которых не существует выхода».

Альтер эго. Италия, 2018, реж. Андрэа Джентиле, 5 мин. 11 с. «Что ты видишь, глядя в зеркало? Ты всегда узнаешь того, кто смотрит в ответ?».

Перьевая подушка. Бразилия, 2018, реж. Джозеф Спэкер Нис, хрон. 12 мин. 17 с. «Неизвестная болезнь завладела телом Алисии сразу после медового месяца. Грань между реальностью и галлюцинациями постепенно стирается. Что на самом деле сводит женщину с ума, и как к этому причастен ее муж?»

Прощай, детка. Испания, 2018, реж. Пабло Эс Пастор, хрон. 15 мин. 6 с. «Молодая девушка собирается провести тихую ночь дома за просмотром фильма. После звонка друга кажется, что всё пошло не так. Чувство тоски и растерянности растет каждую минуту на фоне необъяснимых событиях, которые происходят в доме. И тут появляется главный вопрос — действительно ли она одна?»

Темная комната. Франция, 2018, Морган Сегерт, хрон. 20 мин. «Франция, 1910 год. Мать Кассандры страдает таинственной болезнью, которую пытается от всех скрыть. Но девочка чувствует присутствие чудовища, жаждущего забрать ее маму».

И ребенок плакал. Великобритания, 2018, реж. Дэн Гитшем, хрон. 3 мин. 29 с. «Отец изо всех сил пытается уложить ребенка спать. Но что беспокоит сон малыша в темной комнате?»

Капли. Испания, 2018, реж. Серхио Морчилло, хрон. 14 мин. 35 с. «Родители Марты умерли два года назад. Однажды ночью, находясь дома наедине с собой, она наконец узнает страшную правду о боли, которая ее мучает».

Зверь. Франция, 2018, реж. Филиппо Менегетти, хрон. 18 мин. 3 с. «Действия происходят в отдаленной деревушке много лет назад. Маленький мальчик попадает в яму в лесу. Его дед, старый и почти слепой пастух, пытается убедить жителей деревни пойти на спасение, взглянув в глаза своим страхами в ночной темноте ...»

Свист. Великобритания, 2015, реж. Саймон Берри, хрон. 3 мин. 35 с. «Соседи по дому наконец разъехались, и Эбигейл может посвятить день уборке и стирке вещей. К несчастью для нее, прачечная находится в подвале, из которого раздается странный свист».

За городом. Франция, 2018, реж. Пьер Муше, хрон. 17 мин. 31 с. «Мрачный человек бродит по сельской местности рядом со старым и полуразрушенным домом. Слабая больная девушка закрыта в одной из комнат этого дома. Кто и почему ее удерживает?»

Тэги: кино, ужас, фестиваль, культура

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