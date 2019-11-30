Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Молодой киевский художник представил серию необычных открыток

Молодой киевский художник представил серию необычных открыток

В издательстве «Каяла» вышла и была успешно презентована серия открыток NEOLOUVRE. Как выяснили журналисты «Фразы», ее представил молодой киевский художник Константин Мордовин, основатель одноименной арт-группы NEOLOUVRE.

Серия открыток позволяет взглянуть на проблемы современного мира с ницшеанской глубиной и широтой.

В числе затрагиваемых тем – потерянность в цифровом пространстве, поглотившем социум, экологические катастрофы, одиночество и, в то же время, богоподобное величие индивидуума в современном мире, поиск человека в бесчеловечном пространстве и одновременно трагическое переживание смерти Бога.

На открытках символически изображены Верянин, Иегумен, Иконописец, Пономарь и другие персонажи этого поистине бахтинского карнавала низовой народной религиозности.

При этом серия открыток, как подчеркивает сам автор, не является ни антиправославной, ни антикатолической, ни антихристианской в целом, а скорее, антиклерикальной.

По замыслу автора, перед нами – человек в поисках истины (на одной из открыток - человек, голова которого срослась с доспехами, со свечой в руках он пытается выйти из пространства отмершей религиозности к истинной вере), поэтому при всей кричащей антиклерикальности произведений, они скорее говорят нам о поисках истинной веры, а не об отрицании ее.

По мотивам данного сета digital-коллажей готовится серия живописных работ в индивидуальной авторской технике.

Справка:

Константин Мордовин – киевский художник-график, также работающий в технике digital-коллажа. Родился в Киеве в 2000 году. Начинал обучаться графике в Киевском Дворце детей и юношества (мастерская Натальи Каверзневой), в данный момент учится на третьем курсе факультета графики ВПИ КПИ. Как иллюстратор и дизайнер тесно сотрудничает с издательством «Каяла». В издательстве «Каяла» ограниченным тиражом вышли две книги, иллюстрированных автором: поэзия Уильяма Блейка и «Скупой рыцарь» Александра Пушкина. В связи с выходом серии открыток, автор первым в Украине запустил посткардтрейлер (аналог буктрейлера – видеоролик, презентующий серию открыток).

Как писала «Фраза», на «Книжном Арсенале» в Киеве «Каяла» представила книги наших колумнистов.

Тэги: Киев, общество, художник, культура, новости Украины

Комментарии

Статьи

30.11.19 09:30

Сериал «Самый громкий голос»: политика и секс

Автор: Анастасия Лях

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
29.11.19 15:45

«Динамо» в Швеции: что это было?

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Украинские соросята: Шкрум, Нефедов, Юрчишин и все-все-все
29.11.19 18:50

Украинские соросята: Шкрум, Нефедов, Юрчишин и все-все-все

Автор: Соросята

Выбор редакции
«Динамо» в Швеции: что это было?
«Динамо» в Швеции: что это было?
«Динамо» в Швеции: что это было?
«Динамо» в Швеции: что это было?
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 29 ноября 2019 года

Главные новости за 29 ноября 2019 года
29.11.19 19:00
1718
Последние новости
30.11.19 09:00

Молодой киевский художник представил серию необычных открыток
30.11.19 08:31

Кто убил Сергея Кирова? Читайте авторскую аналитику на «Фразе»
29.11.19 21:15

Ученые установили причину хронической усталости
29.11.19 20:39

В Лондоне произошел кровавый теракт на мосту. Копы в долгу не остались
29.11.19 20:36

Ермак и Комарницкий сажают коррупционера Тация на архитектурные потоки Киева, – СМИ
29.11.19 20:07

Жеребьевка Евро-2020 для сборной Украины: читайте эксклюзивный анализ на «Фразе»
29.11.19 20:04

Под Киевом селянин напал с ножом на полицейского
Фото и Видео
Молодой киевский художник представил серию необычных открыток
Молодой киевский художник представил серию необычных открыток
Молодой киевский художник представил серию необычных открыток
Молодой киевский художник представил серию необычных открыток
В Лондоне произошел кровавый теракт на мосту. Копы в долгу не остались
В Лондоне произошел кровавый теракт на мосту. Копы в долгу не остались
На Одессщине трое копов забрали мужчину с работы в участок и избили его
На Одессщине трое копов забрали мужчину с работы в участок и избили его
В Запорожье на остановке подрались водители маршруток. Разнимать их пришлось пассажирам
В Запорожье на остановке подрались водители маршруток. Разнимать их пришлось пассажирам
Меркель упала на конференции в Берлине. Момент падения попал на видео
Меркель упала на конференции в Берлине. Момент падения попал на видео
Украинские военные испытали новую «морскую» ракету, созданную в Киеве
Украинские военные испытали новую «морскую» ракету, созданную в Киеве
В киевской маршрутке пассажиры спасаются от дождя с помощью зонтов
В киевской маршрутке пассажиры спасаются от дождя с помощью зонтов
Землетрясение в Албании: спасатели продолжают находить трупы людей
Землетрясение в Албании: спасатели продолжают находить трупы людей
В Кропивницком старушка лишилась пальца после поездки в маршрутке
В Кропивницком старушка лишилась пальца после поездки в маршрутке
В Днепре умер вор-домушник, внезапно встретившись с хозяином квартиры
В Днепре умер вор-домушник, внезапно встретившись с хозяином квартиры
fraza.ua
Новости блогосферы
27.11.19 17:16

Пан Юраш нагло лжет
26.11.19 23:54

Дети лейтенанта... «Небесной сотни»
20.11.19 14:23

Социальная структура Слуг народа: эротоманы, бл...ди, решалы и идиоты
19.11.19 17:49

Зеленский сближается с Порошенко и начинает войну с Коломойским

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.