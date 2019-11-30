Молодой киевский художник представил серию необычных открыток

В издательстве «Каяла» вышла и была успешно презентована серия открыток NEOLOUVRE. Как выяснили журналисты «Фразы», ее представил молодой киевский художник Константин Мордовин, основатель одноименной арт-группы NEOLOUVRE.

Серия открыток позволяет взглянуть на проблемы современного мира с ницшеанской глубиной и широтой.

В числе затрагиваемых тем – потерянность в цифровом пространстве, поглотившем социум, экологические катастрофы, одиночество и, в то же время, богоподобное величие индивидуума в современном мире, поиск человека в бесчеловечном пространстве и одновременно трагическое переживание смерти Бога.

На открытках символически изображены Верянин, Иегумен, Иконописец, Пономарь и другие персонажи этого поистине бахтинского карнавала низовой народной религиозности.

При этом серия открыток, как подчеркивает сам автор, не является ни антиправославной, ни антикатолической, ни антихристианской в целом, а скорее, антиклерикальной.

По замыслу автора, перед нами – человек в поисках истины (на одной из открыток - человек, голова которого срослась с доспехами, со свечой в руках он пытается выйти из пространства отмершей религиозности к истинной вере), поэтому при всей кричащей антиклерикальности произведений, они скорее говорят нам о поисках истинной веры, а не об отрицании ее.

По мотивам данного сета digital-коллажей готовится серия живописных работ в индивидуальной авторской технике.

Справка :

Константин Мордовин – киевский художник-график, также работающий в технике digital-коллажа. Родился в Киеве в 2000 году. Начинал обучаться графике в Киевском Дворце детей и юношества (мастерская Натальи Каверзневой), в данный момент учится на третьем курсе факультета графики ВПИ КПИ. Как иллюстратор и дизайнер тесно сотрудничает с издательством «Каяла». В издательстве «Каяла» ограниченным тиражом вышли две книги, иллюстрированных автором: поэзия Уильяма Блейка и «Скупой рыцарь» Александра Пушкина. В связи с выходом серии открыток, автор первым в Украине запустил посткардтрейлер (аналог буктрейлера – видеоролик, презентующий серию открыток).

Как писала «Фраза», на «Книжном Арсенале» в Киеве «Каяла» представила книги наших колумнистов.