Стачка фермеров: сотни тракторов заблокировали центр Парижа

В Париже проходит масштабная акция протеста французских фермеров. Как выяснили журналисты «Фразы», около семисот тракторов заблокировали центр города.
Митинг организовали Национальная федерация профсоюзов работников сельского хозяйства и Профсоюз молодых фермеров.
Люди приехали в столицу из разных регионов.
Аналогичные акции планируются в других крупных городах Франции.
Фермеры говорят, что национальное сельское хозяйство приходит в упадок.
Представители митингующих заявили: «Франция, которая была экспортером сельскохозяйственной продукции, перестает ей быть. И мы начинаем больше импортировать продукцию, чем экспортировать».
Также митингующие недовольны действующими международными соглашениями Франции.
Одно из требований людей – встреча с президентом страны Эммануэлем Макроном.
Как писала «Фраза», в Париже потомки Наполеона сыграли свадьбу.
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