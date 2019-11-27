Стачка фермеров: сотни тракторов заблокировали центр Парижа

В Париже проходит масштабная акция протеста французских фермеров. Как выяснили журналисты «Фразы», около семисот тракторов заблокировали центр города.

Митинг организовали Национальная федерация профсоюзов работников сельского хозяйства и Профсоюз молодых фермеров.

Люди приехали в столицу из разных регионов.

Аналогичные акции планируются в других крупных городах Франции.

Фермеры говорят, что национальное сельское хозяйство приходит в упадок.

Представители митингующих заявили: «Франция, которая была экспортером сельскохозяйственной продукции, перестает ей быть. И мы начинаем больше импортировать продукцию, чем экспортировать».

Также митингующие недовольны действующими международными соглашениями Франции.

Одно из требований людей – встреча с президентом страны Эммануэлем Макроном.

Как писала «Фраза», в Париже потомки Наполеона сыграли свадьбу.

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