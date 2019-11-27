Жена Трампа попала под яростную обструкцию студентов

Жену президента США Дональда Трампа Меланию Трамп ожидал конфуз в Балтиморе. Как выяснили журналисты «Фразы», первая леди прилетела сюда на молодежный форум, но собравшиеся студенты были ей явно не рады.

Когда Мелания Трамп поднялась на сцену одной из аудиторий, чтобы выступить с трибуны, молодые люди принялись кричать и свистеть, демонстрируя свое нежелание слушать женщину.

Обструкция продолжалась во время всей речи Мелании Трамп, которая болтала минут пять.

Отметим, что часть аудитории была лояльна к первой леди и пыталась ее поддерживать, из-за чего выступление превратилось в бардак.

Известно, что речь Мелании Трамп была посвящена ее программе «Будь лучше», которая фокусируется на здоровом образе жизни, обеспечении безопасности в онлайн-пространстве и предотвращении случаев зависимости от лекарств-опиоидов.

Как писала «Фраза», легкий флирт Мелании Трамп и Барака Обамы на похоронах Барбары Буш взорвал соцсети.