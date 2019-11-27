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Землетрясения в Албании: число жертв стремительно растет

Землетрясения в Албании: число жертв стремительно растет

Сильное землетрясение, произошедшее накануне возле албанской столицы Тирана, привело к масштабным жертвам. Как выяснили журналисты «Фразы», спасатели продолжают находить тела погибших.

По последним данным, жертвами природного явления стали уже двадцать два человека. Пострадали более трехсот людей.

Из-под завалов зданий удалось спасти сорока четырех человек.

Сейчас людей пытаются найти в городах Тумане и Дурресе, где произошли обвалы.

Добавим, что магнитуда землетрясения составила 6,4 балла, после чего последовали пятибалльные толчки.

Как писала «Фраза», в Албании произошло мощное землетрясение.

Тэги: землетрясение, мир, ЧП, Албания

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