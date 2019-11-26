Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

«Сделала сальто в воздухе». В Днепре прямо на пешеходном переходе сбили молодую девушку

«Сделала сальто в воздухе». В Днепре прямо на пешеходном переходе сбили молодую девушку

Во вторник днем, 26 ноября, в Соборном районе Днепра произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на пересечении улиц Гоголя и Чернышевского автомобиль Daewoo сбил девушку прямо на пешеходном переходе.

Как передает «Информатор», сила удара была такова, что пострадавшая в буквальном смысле сделала сальто в воздухе.

Сообщается, что очевидцы ДТП пытались оказать девушке помощь на месте. В итоге пострадавшую госпитализировали в больницу Мечникова с серьезными травмами.

На месте инцидента работали медики, патрульные и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как писала «Фраза», из-за аварии двух иномарок в Киеве погибла случайная девушка-пешеход.

Ранее в Киеве погибла женщина, пытаясь перебежать дорогу на красный свет.

Тэги: ДТП, общество, авария, Днепр, наезд, регионы, девушка, Daewoo, пешеходный переход, пешеход, новости Украины

Комментарии

Статьи

26.11.19 12:19

Афера с продажей земли: в бой идут паспорта и гражданство

Автор: Александр Карпец

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
26.11.19 09:09

Если у вас зимой дома холодные батареи...

Автор: Ярослав Гришин

Дайджест

Не спугнуть. Как Украине правильно разблокировать большую приватизацию
26.11.19 14:15

Не спугнуть. Как Украине правильно разблокировать большую приватизацию

Автор: Dsnews

Выбор редакции
«Динамо»: курс на Швецию
«Динамо»: курс на Швецию
«Динамо»: курс на Швецию
«Динамо»: курс на Швецию
Косыгинская реформа: что это было?
Косыгинская реформа: что это было?
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 26 ноября 2019 года

Главные новости за 26 ноября 2019 года
26.11.19 18:58
329
Последние новости
26.11.19 20:51

Ученые сделали первый шаг по созданию «таблетки от старости»
26.11.19 20:28

Зеленский пообещал отблагодарить того, кто сдаст беглого «крестного отца контрабанды»
26.11.19 19:55

Под Киевом трагически погиб военный, ехавший в зону АТО
26.11.19 19:27

«Сделала сальто в воздухе». В Днепре прямо на пешеходном переходе сбили молодую девушку
26.11.19 19:26

В Офисе Президента пообещали изучить факты незаконной перерегистрации храмов УПЦ на Буковине
26.11.19 19:06

Совет Церквей просит Зеленского и ВР пересмотреть законопроект о свободе совести
26.11.19 19:02

Как менялись цены на недвижимость в Украине с весны 2019 года?
Фото и Видео
«Сделала сальто в воздухе». В Днепре прямо на пешеходном переходе сбили молодую девушку
«Сделала сальто в воздухе». В Днепре прямо на пешеходном переходе сбили молодую девушку
«Сделала сальто в воздухе». В Днепре прямо на пешеходном переходе сбили молодую девушку
«Сделала сальто в воздухе». В Днепре прямо на пешеходном переходе сбили молодую девушку
В США собачка «угнала» машину хозяйки и чуть не спровоцировала ДТП
В США собачка «угнала» машину хозяйки и чуть не спровоцировала ДТП
Молниеносное ограбление сокровищницы в Германии попало на камеру наблюдения
Молниеносное ограбление сокровищницы в Германии попало на камеру наблюдения
В Запорожье неадекватная старушка чуть не сожгла дом, разложив костер прямо в подъезде
В Запорожье неадекватная старушка чуть не сожгла дом, разложив костер прямо в подъезде
В НБУ рассказали, когда введут в оборот монеты номиналом 5 и 10 гривен
В НБУ рассказали, когда введут в оборот монеты номиналом 5 и 10 гривен
Азовское море внезапно «вернулось в берега» после аномального отлива
Азовское море внезапно «вернулось в берега» после аномального отлива
Масштабная авария на Одесской трассе: разбиты 10 машин и автобус, травмированы люди
Масштабная авария на Одесской трассе: разбиты 10 машин и автобус, травмированы люди
В Албании произошло мощное землетрясение: пострадали сотни людей, есть погибшие
В Албании произошло мощное землетрясение: пострадали сотни людей, есть погибшие
В суровом Николаеве загорелся автобус с пассажирами
В суровом Николаеве загорелся автобус с пассажирами
В одном из вагонов поезда «Харьков – Одесса» нашли жуткое тараканье гнездо
В одном из вагонов поезда «Харьков – Одесса» нашли жуткое тараканье гнездо
fraza.ua
Новости блогосферы
20.11.19 14:23

Социальная структура Слуг народа: эротоманы, бл...ди, решалы и идиоты
19.11.19 17:49

Зеленский сближается с Порошенко и начинает войну с Коломойским
04.11.19 20:31

Зеленский падает в западню Януковича
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.