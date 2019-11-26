«Сделала сальто в воздухе». В Днепре прямо на пешеходном переходе сбили молодую девушку

Во вторник днем, 26 ноября, в Соборном районе Днепра произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на пересечении улиц Гоголя и Чернышевского автомобиль Daewoo сбил девушку прямо на пешеходном переходе.

Как передает «Информатор», сила удара была такова, что пострадавшая в буквальном смысле сделала сальто в воздухе.

Сообщается, что очевидцы ДТП пытались оказать девушке помощь на месте. В итоге пострадавшую госпитализировали в больницу Мечникова с серьезными травмами.

На месте инцидента работали медики, патрульные и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как писала «Фраза», из-за аварии двух иномарок в Киеве погибла случайная девушка-пешеход.

Ранее в Киеве погибла женщина, пытаясь перебежать дорогу на красный свет.