В Запорожье неадекватная старушка чуть не сожгла дом, разложив костер прямо в подъезде

В Запорожье душевнобольная женщина чуть не сожгла жилой дом, разложив костер прямо на лестничной площадке. Как выяснили журналисты «Фразы», она терроризирует подъезд уже несколько лет с тех пор, как узнала, что положить в психиатрическую больницу принудительно ее не могут.

После инцидента в подъезде остался сгоревший хлам, угарный смрад, а весь потолок был в копоти. Огонь вспыхнул около дверей одной из квартир, где пенсионерка проживает уже лет тридцать.

По словам соседей, старушка явно не в своем уме. Она подбрасывает записки с угрозами и хочет взорвать дом — ее неоднократно ловили на том, что она открывала конфорки и газ шел в подъезд. В связи с этим два месяца назад пенсионерке перекрыли газ, чтобы не подвергать людей опасности.

Дочь женщины говорит, что ее мать действительно длительное время находится на психиатрическом учете, но поделать ничего не может. А юристы подтверждают, что без личного согласия больного положить ее на лечение в психиатрическую клинику нельзя.

Сама же старушка вину в пожаре отрицает и клянется, что это соседи хотят ее сжечь.

Ранее «Фраза» сообщала, что в середине января стало известно, что в одном из спальных районов Харькова местная жительница необычным способом терроризирует весь дом.