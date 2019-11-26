Молниеносное ограбление сокровищницы в Германии попало на камеру наблюдения

В немецком Дрездене произошло громкое ограбление. Как выяснили журналисты «Фразы», тут воры проникли в знаменитую сокровищницу «Зеленый свод».

Преступление было снято камерой наблюдения. Видео ограбления публикует местная полиция.

Проникнув в выставочный зал, преступники разбили защитные стекла топорами. Действовали они в темноте, подсвечивая себе фонарями.

Преступление произошло в ночь на минувший понедельник.

Воры забрали три бриллиантовых гарнитура – это более сотни драгоценностей восемнадцатого века.

Несмотря на сработавшую сигнализацию и скорый приезд копов, грабители действовали очень быстро и успели сбежать.

Как писала «Фраза», в Бразилии грабитель напал на девушку из UFC и стал жертвой «мгновенной кармы».

Ранее сотрудница американского отеля эпично обезвредила вооруженного грабителя.