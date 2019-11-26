В Тбилиси жестко разогнали митингующих. В ход пошли водометы

В Тбилиси жестко разогнали протестующих, заблокировавших проходы к зданию парламента страны. Как выяснили журналисты «Фразы», силовики применили водометы.

Масштабный оппозиционный митинг вспыхнул после того, как депутаты Грузии не сумели принять поправки к Конституции по внесению изменений в избирательную систему, которая предусматривала переход со следующего года на пропорциональную модель выборов.

Собравшуюся толпу разгонял местный спецназ. В ходе операции задержали десятки людей.

Как писала «Фраза», Саакашвили собрался вернуться в грузинскую политику.