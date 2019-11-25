Зеленский дал старт еженедельным обращениям к нации

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором рассказал об работе действующей власти за последнюю неделю. Как выяснили журналисты «Фразы», в подобном формате глава государства хотел бы общаться с нацией еженедельно.

В частности, в своем видеоблоге «Зе» рассказал украинцам, что гордится тем фактом, что уже третьего народного депутата исключили из парламентской фракции «Слуга народа».

«Набрали людей из народа и всегда говорили, что если будем находить что-то криминальное — будем исключать, потому что у нас монобольшинство», — отметил президент, добавив, что главное — это не количество депутатов, а «чтобы это были честные профессиональные люди».

Зеленский также сообщил, что РФ должно вернуть недостающее оборудование, которое сняли с захваченных в Керченском проливе украинских кораблей.

«Но как я и обещал, появятся списки чего нет... Мы обратимся к России — она нам это вернет. А во-вторых, в любом случае через три месяца наши военные катера будут готовы», — заявил «Зе».

Кроме того, президент упомянул и сокрушительную аварию, в которую по собственной глупости угодил уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

По словам главы государства, он будет «держать кулаки», чтобы с Кулебой и его детьми было все в порядке.

Как писала «Фраза», Зеленский показал на видео, как продвигалось строительство «символа единства Украины».

Ранее первого советника Зеленского уличили в тайной встрече с Коломойским.