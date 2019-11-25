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На Черниговщине невменяемый мужчина изрезал ножом собственного 5-летнего сына

На Черниговщине невменяемый мужчина изрезал ножом собственного 5-летнего сына

В Нежине (Черниговская область) 5-летний мальчик получил ножевые ранения от собственного отца. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, в больницу Нежина с ножевыми ранениями госпитализировали 5-летнего мальчика и его отца. Выяснилось, что 30-летний мужчина во время внезапной вспышки агрессии схватил нож и несколько раз ударил им своего сына. После этого ударил себя ножом в грудь.

Тяжело раненного малыша и мужчину с ножом в груди обнаружила их соседка.

У мальчика было диагностировано проникающее ножевое ранение грудной клетки, а также ранение лица и шеи. У отца — проникающее ножевое ранение грудной клетки. Оба прооперированы. Состояние раненых стабилизировалось, сейчас их жизни ничего не угрожает.

По данному факту открыто уголовное производство. За содеянное отцу грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Стоит отметить, что мужчина состоит на учете у психиатра. Не исключено, что его признают неподсудным.

Как сообщала «Фраза», в марте 2013 года в Севастополе психически нездоровая мать пыталась задушить своих детей.

В апреле 2013 года на Харьковщине мужчина, пытаясь отомстить жене, хотел повесить своего ребенка.

В сентябре 2018 года в Белой Церкви местной жительнице сообщили о подозрении за то, что она пыталась убить своего 13-летнего сына канцелярским ножом.

Тэги: общество, Черниговская область, Нежин, новости Украины

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