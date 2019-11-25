В Африке разъяренные жители сожгли мэрию своего города

В городе Бени (Демократическая Республика Конго) вспыхнули протесты, катализатором которых стали постоянные убийства местных жителей боевиками Союзных демократических сил. Как выяснили журналисты «Фразы», разъяренные люди сожгли собственную мэрию.

Жертвами налета боевиков, который произошел в минувшее воскресенье, стали восемь человек.

Тела погибших соседей люди выложили перед горсоветом, после чего просто подожгли здание.

Протесты сопровождаются жесткими стычками с правоохранителями.

Как писала «Фраза», число жертв Эболы в одной из африканских стран перевалило за полторы тысячи.

Ранее в Перу автобус рухнул в пропасть: десятки людей погибли.