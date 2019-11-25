В Киеве памятник известному писателю осквернили свастикой

В центре Киева рядом с Хоральной синагогой Бродского утром понедельника, 25 ноября, произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут неизвестные вандалы осквернили памятник писателю Шолом-Алейхему, нарисовав на нем две нацистские свастики.

Как передает «Информатор», памятник находится на улице Рогнединской.

Напомним, что писатель Шолом-Алейхем (Соломон Наумович Рабинович) родился в 1859 году в Переяславе на Полтавщине.

Сейчас полиция ищет вандалов.

Как писала «Фраза», неизвестные вандалы испортили памятник основателям Киева.

Ранее вандалы изуродовали первый киевский фонтан.