В Азовском море вода «ушла» на полтора километра

Азовское море оказалось в некоторых частях высушенным, из-за сильного ветра его постигла аномалия. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается в Telegram-канале Life shot.

В результате — Азовское море на территории России на определенной части превратилось в самую настоящую пустыню.

«Азовское море превратилось в пустыню. Из-за сильнейших ветров береговая линия в Таганрогском заливе отодвинулась вглубь на несколько километров», — сказано, в частности, в подписи к видео.

Воды на этом участке нет приблизительно на 1,5 километра. На ее месте остался ил и песок, которые замерзли из-за сильного мороза.

Ранее «Фраза» сообщала, что ширина пляжей на Азовском море стремительно сокращается.