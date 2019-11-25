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В Черном море затонул корабль с овцами

В Черном море затонул корабль с овцами

Возле берегов Румынии произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут в Черном море затонуло судно, которое перевозило почти пятнадцать тысяч овец.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье.

По данным местных СМИ, грузовой корабль Queen Hind шел под флагом Палау из порта Мидия.

Команда состояла из сербов. Всех двадцати двух человек спасли.

Что касается овец, то некоторых животных удалось спасти, но тысячи – утонули.

Сейчас проходит расследование причин крушения.

Как писала «Фраза», на Оболони средь бела дня затонула яхта.

Ранее на одесский пляж выбросило танкер с украинцами на борту.

Тэги: мир, ЧП, Румыния, Черное море, овца

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