Детское Евровидение выиграла полячка, а украинка была одной из последних

В польском городе Гливице прошло детское Евровидение. Как выяснили журналисты «Фразы», на песенном конкурсе победила представительница страны-хозяйки 12-летняя Виктория Габор.

Полячка получила 278 баллов за свою песню Superhero.

Номер Виктории Габор:

Всего в конкурсе принимали участие девятнадцать стран: за участников голосовали зрители и жюри. В данном случае телезрители могли поддержать в голосовании свою страну.

Добавим, что четырнадцатилетняя украинка София Иванько с песней The Spirit of Music заняла лишь пятнадцатое место.

Номер Софии Иванько:

Как писала «Фраза», стало известно, когда и где пройдет Евровидение-2020.