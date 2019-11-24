Под Киевом в ДТП разбился уполномоченный Зеленского, пытаясь проскочить на «красный»

В воскресенье днем, 24 ноября, в Киево-Святошинском районе Киевском области произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там в селе Чабаны микроавтобус протаранил легковушку, которой управлял уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

Как сообщил на своей странице в Facebook экс-депутат Антон Геращенко, в разбившейся Toyota Camri помимо водителя находились двое пассажиров, в т.ч. несовершеннолетний ребенок. Все они получили травмы различной степени тяжести.

Кроме того, в аварии пострадал и водитель микроавтобуса Volkswagen, которого также госпитализировали.

На месте ДТП работали медики, патрульные и следственно-оперативная группа. Детали инцидента выясняются.

В свою очередь, видео аварии уже попало в Сеть и доступно к просмотру на видеохостинге Youtube.

Как видно на кадрах, причиной сокрушительного столкновения стало грубое нарушение ПДД со стороны Николая Кулебы, который на оживленном перекрестке зачем-то «рванул» на запрещающий сигнал светофора.

Как писала «Фраза», в загадочном ДТП под Киевом погибли четыре человека, в том числе дети.

Ранее в Киеве погибла женщина, пытаясь перебежать дорогу на красный свет.