Зеленский показал, как продвигалось строительство «символа единства Украины»

В воскресенье, 24 ноября, президент Украины Владимир Зеленский продемострировал общественности основные этапы возведения мостового перехода в Станице Луганской. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее видео появилось на странице главы государства в социальной сети Facebook.

На обнародованном ролике в ускоренном темпе показано, как последние месяцы велись работы по строительству моста, который соединяет территорию Луганской области с т. н. «ЛНР», а также общение Владимира Зеленского с украинцами, которые пересекали линию разграничения по «старому» (разрушенному) мосту.

«Мы действительно делаем! Мост в Станице Луганской — не только переправа. Это символ единства Украины», — говорится в сообщении под видео.

Как писала «Фраза», в Станице Луганской пенсионеры штурмовали банкомат «Ощадбанка».

Ранее сообщалось, что боевики делают все, чтобы разведение сил возле Станицы Луганской не состоялось.