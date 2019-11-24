В киевской многоэтажке прогремел взрыв, после чего начался пожар

В субботу вечером, 23 ноября, на столичных Березняках произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там в многоэтажном доме, расположенном на улице Березняковской, прогремел взрыв в подъезде.

Как передает «Информатор», взрывом буквально разорвало трубу мусоропровода между четвертым и пятым этажом, после чего там вспыхнул пожар.

К счастью, подоспевшие спасатели быстро потушили огонь, после чего эксперты-взрывотехники стали обследовать место инцидента.

Сообщается, что никаких взрывчатых веществ на месте происшествия не нашли. Эксперты объяснили, что в трубопроводе, который не работает уже много лет, из-за высокой температуры началось возгорание, поскольку материал трубы — асбестобетон, нагрелся и лопнул. Возможно, в заваренный мусоропровод кто-то просто бросил окурок.

Как писала «Фраза», в доме в центре Киева прогремел сильный взрыв.

Ранее сообщалось, что в столичном Гидропарке прогремел взрыв.