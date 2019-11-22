В центре Киева Porsche решил проверить на прочность дорожное ограждение и загорелся

На улице Старонаводницкой в Киеве автомобиль Porsche не справился с управлением и вылетел на тротуар. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальной странице коммунальной корпорации «Киевавтодор» в Facebook.

В частности, как сообщается, в результате ДТП, которое произошло утром 22 ноября люксовый автомобиль снес 14 метров отбойника и 20 метров пешеходного ограждения, фрагмент которого от удара улетел на территорию производственной базы КП ДЭУ Печерского района.

Сам автомобиль, в котором находились четыре человека, в результате ДТП перевернулся и загорелся, однако при этом чудом никто не пострадал.

Как сообщала «Фраза», 8 ноября 2019 года в Киеве на просп. Степана Бандеры автомобиль Hyundai Accent вылетел с дороги, снес около 15 метров железного ограждения и перевернулся на бок.