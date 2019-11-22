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На одесский пляж выбросило танкер с украинцами на борту

На одесский пляж выбросило танкер с украинцами на борту

В Одессе, в районе пляжа пляжа «Дельфин», второй день терпит бедствие танкер-бункеровщик Delfi. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Администрации морских портов.

В частности, как сообщается, сигнал SOS команда передала еще 20 ноября, находясь недалеко от порта «Южный». Однако впоследствии из-за плохих погодных условий, отсутствия топлива и электричества судно, находящееся в неудовлетворительном эксплуатационном состоянии, снесло ветром в сторону акватории Одесского порта.

На данный момент оно сидит на мели недалеко от берега.

Владельцем Delfi является компания, зарегистрированная в Бирмингеме, Великобритания, порт приписки — Румыния. На его борту нет груза, а команда состоит из трех человек. Оперативный штаб Одесского порта круглосуточно держит наготове мощные буксиры, чтобы в случае улучшения погодных условий отвести танкер от берега.

Как сообщает «Думская», в ходе заседания оперативного штаба при главе местной областной государственной администрации, в котором участвовали пограничники, портовики, спасатели и медики, выяснилось, что экипаж отказывается эвакуироваться без разрешения судовладельца, который не выходит на связь.

По данным и. о. начальника администрации Одесского порта Дениса Карпова, экипаж судна состоит из трех граждан Украины (капитан, старший механик и матрос). Моряки отказываются от помощи, а капитан не хочет предоставлять сведения о собственнике.

Запасов топлива для поддержания работы дизеля-генератора хватило до 18 ноября, а а воды и еды должно хватить до 1 декабря.

С конца 2018 года у судна отсутствуют какие-либо судовые документы, оно находилось на якоре в районе Одессы с мая 2019 года.

В свою очередь, капитан Одесского порта Кирилл Сухой утверждает, что какие-то люди, выдающие себя за представителей судовладельца, приказали экипажу не предпринимать никаких действий, потому что это дорого. «Была реальная возможность их взять на буксир и доставить в Очаков в районе порта Южного, но они отказались. После этого с каждым часом ситуация стала развиваться все хуже и хуже», — сказал Сухой.

Как сообщает одессит Сергей Масенко на своей странице в Facebook, судно прибило к пляжу «Дельфин», в воздухе сильно пахнет дизелем.

Как сообщала «Фраза», в конце 2018 года в районе порта Новороссийск на берег штормом выбросило судно, идущее под флагом Того.

Тэги: судно, Одесса, Великобритания, ЧП, Румыния, кораблекрушение, танкер, Южный, стихия, Очаков, новости Украины

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