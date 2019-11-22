В США самолет вспыхнул прямо в небе

В США произошло ЧП с самолетом. Как выяснили журналисты «Фразы», Boeing 777 вспыхнул прямо в небе над Лос-Анджелесом спустя несколько минут после взлета с местного аэропорта.

Борт авиакомпании Philippine Airlines с 347 пассажирами, летевший в Манилу, был вынужден вернуться назад.

Как пишут в социальных сетях пассажиры, они услышали четыре сильных удара, после чего взорвался и загорелся правый двигатель самолета.

Совершить посадку удалось через час после взлета. К счастью, никто не пострадал.

В аэропорту называют причиной инцидента «механическую неисправность».

Отметим, что горящий самолет напугал жителей города:

Как писала «Фраза», в США самолет рухнул на дом. Не обошлось без жертв.

Ранее в США самолет смело сел прямо на обледеневшую полосу.