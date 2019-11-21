Мэра Лвова всерьез заподозрили в злоупотреблении властью

Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о подозрении в злоупотреблении властью городскому голове Львова Андрею Садовому. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Только что прокуроры Холодницкого вручили мне сообщение о подозрении», — заявил Садовый в видеообращении, добавив, что речь идет о продаже в 2015 году земли компании CTP за 54 млн грн. По его словам на поле, «где коровы паслись», компания должна построить индустриальный парк и создать 3 тыс. рабочих мест, однако из-за бюрократических проволочек до сих пор не смогла этого сделать.

«С тех пор, с 2016 года, прокуроры ездят, исследуют. Земля стоит. Такие реалии нашего времени, будем бороться и будем побеждать», — заключил мэр Львова.

Между тем, как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на информированный источник, проблема заключается в том, что землю Садовый выдал в области, тогда как парк должен быть построен в городе. И в этой связи «правоохранители имеют вывод Госаудитслужбы, заключение эксперта, показания свидетелей, которые даже уволились с работы, чтобы не подписывать незаконные решения».

Как сообщала «Фраза», 29 мая 2019 года во Львове недовольная толпа, требуя отставки Садового, выломала двери в здании мэрии.