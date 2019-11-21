В Черновцах полицейские догнали паренька, который пробежался по их машине

19-летний парень пробежался по полицейскому автомобилю в Черновцах. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Патрульная полиция Украины на своей официальной странице в Facebook.

В частности, как сообщается, молодой человек вместе с другом решили снять видеоролик, чтобы похвастаться им в соцсетях. Осуществляя переход дороги по пешеходному переходу, юноша внезапно изменил направление движения и выскочил на служебное транспортное средство, которое притормозило, чтобы его пропустить.

19-летний парень пробежался по автомобилю и бросился наутек, однако патрульные инспекторы его догнали и передали следственно-оперативной группе Черновицкого отделения полиции.

За этот поступок юноше грозит наказание по статье о хулиганстве в виде штрафа, ареста либо ограничения свободы на срок до пяти лет.

Как сообщала «Фраза», 2 августа 2016 года в Печерском районе Киева правоохранители задержали 24-летнего местного жителя, который бегал и прыгал по крышам припаркованных автомобилей. По признанию парня, он блогер и снимал видео для своей страницы в соцсети.