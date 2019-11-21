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Космический корабль Илона Маска развалился во время испытаний

Космический корабль Илона Маска развалился во время испытаний

С космическим кораблем Илона Маска Starship Mk1 произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», аппарат компании SpaceX развалился прямо во время испытаний в Южном Техасе.

В компании отметили, что у их космического корабля случилась поломка во время испытаний на герметичность, после чего он лопнул.

В итоге, аппарату оторвало его верхнюю часть.

Сам Илон Маск заявил, что развалившийся «челнок» чинить не будут. Ранее планировалось, что он будет перевозить оборудование на Луну и Марс.

Уже появилось видео ЧП:

Как писала «Фраза», Илон Маск помечтал о колонизации Марса.

Ранее Илон Маск показал видео взлета и посадки будущего межпланетного корабля.

Тэги: мир, космос, ЧП, Илон Маск, технологии, курьезы

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