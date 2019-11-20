«Пора менять»: Зеленский намекнул, что ему уже надоела новая Верховная Рада

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Верховную Раду IX созыва уже можно менять. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее заявление он сделал во время разговора с школьниками-участниками Всеукраинского форума «Украина растет вместе со мной» 20 ноября.

«Дети — они умнее взрослых, поэтому иногда я чувствую себя ребенком со взрослыми людьми», — заявил глава государства, подчеркнув, что так проще, «потому что вы чувствуете: вы ходите по улицам, вы знаете, что происходит, какие тенденции и какой должна быть страна».

«Она должна быть такой, как вы, — свежей, „something fresh“: что-то новое, что-то интересное — то, ради чего хочется жить», — добавил Зеленский. При этом, как сообщает «Украинская правда», он обратился к «девушке Даше», которую назвал «представителем в Верховной Раде»: «Пожалуйста, Даша, подтягивайте таких, как вы, в Верховную Раду. Никому не говорите, но уже пора менять и этих».

Видео с мероприятия опубликовал Офис президента Украины на официальной странице в Facebook.

Как сообщала «Фраза», Верховная Рада Украины IX созыва начала работу 29 августа 2019 года.

При этом этот созыв называют историческим, так как впервые парламентское большинство сформировала одна политическая сила — партия «Слуга народа», которая получила 254 депутатских кресла. В то же время, помимо других фракций, еще 56 мест заняли самовыдвиженцы и представители других партий.