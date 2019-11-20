Путин сделал Зеленскому пикантный комплимент

Президент РФ Владимир Путин неожиданно рассыпался в комплиментах в адрес украинского лидера Владимира Зеленского. Как выяснили журналисты «Фразы», выступая на форуме «Россия зовет!» он назвал президента Украины «симпатичным».

Говоря об отношениях с Владимиром Зеленским, Владимир Путин заявил, что «никаких отношений нет», Он признался, что не знаком с главой украинского государства, а лишь «разговаривал с ним по телефону».

При этом Владимир Путин сказал: «Мне кажется, он симпатичный человек, искренний».

Как писала «Фраза», Зеленский и Путин могут встретиться в Казахстане.

Ранее у Путина «мутно» ответили на предложение Назарбаева встретиться с Зеленским в Казахстане.