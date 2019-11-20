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В центре Киева «Фольксваген» едва не врезался в здание Верховной Рады

В центре Киева «Фольксваген» едва не врезался в здание Верховной Рады

В центре Киева, возле здания Верховной Рады на ул. Грушевского произошло ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на странице сообщества «Киев Оперативный» в Facebook.

Как отмечается, в результате аварии есть пострадавшие, однако их количество и состояние не уточняется.

Других подробностей на данное время нет, в полиции ДТП пока не комментировали.

На опубликованных очевидцами с места событий кадрах можно видеть автомобиль марки Volkswagen, развернувшийся в сторону Верховной Рыды и разбросанные части машины.

Как сообщала «Фраза», ночью среды, 20 ноября, на окраине Киева перевернулся автомобиль Audi A4 на «евробляхах».

Тэги: Киев, ДТП, криминал, новости Украины

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