В центре Киева «Фольксваген» едва не врезался в здание Верховной Рады

В центре Киева, возле здания Верховной Рады на ул. Грушевского произошло ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на странице сообщества «Киев Оперативный» в Facebook.

Как отмечается, в результате аварии есть пострадавшие, однако их количество и состояние не уточняется.

Других подробностей на данное время нет, в полиции ДТП пока не комментировали.

На опубликованных очевидцами с места событий кадрах можно видеть автомобиль марки Volkswagen, развернувшийся в сторону Верховной Рыды и разбросанные части машины.

Как сообщала «Фраза», ночью среды, 20 ноября, на окраине Киева перевернулся автомобиль Audi A4 на «евробляхах».