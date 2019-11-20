Китаец установил новый рекорд по прыжкам со скакалкой

В норвежском Осло на турнире по прыжкам со скакалкой установлен новый рекорд Гиннесса. Как выяснили журналисты «Фразы», сделал этот семнадцатилетний китаец Цэнь Сяолинь.

Парень из города Гуанчжоу показал феноменальный результат: 228 прыжков за полминуты времени.

Кроме этого, паренек побил свой собственный рекорд, совершив за полчаса 1141 прыжок (предыдущий результат был хуже на пять прыжков).

Видео рекорда:

Как писала «Фраза», необычный кролик из Финляндии удивил весь мир своими трюками.

Ранее одиозный кремлевский пропагандист благодаря своей болтливости попал в Книгу рекордов Гиннесса.