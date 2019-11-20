Украинские ученые сделали «первый шаг» по возведению города на Луне

Ведущее украинское предприятие космической отрасли КБ «Южное» в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 презентовало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов, которые могут использоваться для поиска полезных ископаемых. Как выяснили журналисты «Фразы», созданный космический «девайс» в перспективе сможет участвовать в постройке лунного города.

Как сообщается на сайте КБ «Южное», проект разработан для исследований лунной поверхности и доставки на нее груза массой до 150 килограммов.

Как утверждается, аппарат, обладает возможностью трехкратного перелета с научным оборудованием с места на место.

«На Dubai Airshow 2019 впервые представлен макет ЛПА (лунного посадочного аппарата ‒ ред.) в масштабе 1:5, изготовленный собственными силами КБ „Южное“ с применением аддитивных технологий», ‒ сказано в сообщении.

Кроме того, сообщение сопровождается красочным 3D-роликом, в котором продемонстрирована трасса полета, облик посадочного аппарата (lunar lander-hopper), его прилунение и взятие проб грунта, а также перелет на новое место.

В конце видео указывается, что аппарат является первым практическим шагом для лунного города.

Как писала «Фраза», Украина договорилась изучать Луну вместе с американцами.

Ранее сообщалось, что над Днепром взошла «червячная Луна».