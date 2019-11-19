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Отважный пилот смог разогнать реактивный автомобиль аж до 1011 км/ч

Отважный пилот смог разогнать реактивный автомобиль аж до 1011 км/ч

Британский пилот-рекордсмен Энди Грин смог разогнать реактивный автомобиль Bloodhound LSR до 1011 км/ч. Как выяснили журналисты «Фразы», испытания сверхзвукового болида проходили в африканской пустыне Калахари.

Как пишут британские СМИ, для того, чтобы реактивная машина развила столь огромную скорость, ее оснастили реактивным двигателем от истребителя.

Сообщается, что авторы проекта поставили перед собой цель — разогнать Bloodhound LSR до скорости в 1610 км/ч. К испытаниям они приступят в конце 2020 либо в начале 2021 года.

Как известно, Энди Грину принадлежит действующий рекорд скорости на суше, который он установил в 1997 году, разогнавшись до 1228 км/ч.

Как писала «Фраза», британский автомобиль разогнали до скорости ракеты.

Ранее сообщалось, что известная американская телеведущая погибла при попытке установить новый рекорд скорости.

Тэги: автомобиль, рекорд, общество, мир, Африка, автомобилист, пустыня, пилот, скорость, Гонщик

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