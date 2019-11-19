«Люди вылетели, как пробка из шампанского»: в центре Днепра загорелся трамвай

В Днепре посреди дороги загорелся переполненный трамвай, двигавший по маршруту № 1. Как выяснили журналисты «Фразы», видео инцидента опубликовали в интернете очевидцы.

На нем видно, как возле ЦУМа происходит возгорание после того как токоприемник трамвая поднимается к контактной сети после остановки на светофоре — сначала из другого токоприемника посыпались искры, а затем повалил густой дым.

При этом находившиеся в транспорте пассажиры успели выбежать на улицу. «Люди вылетели из трамвая, как пробка из шампанского», — написали пользователи сети в подводке к видео.

Как сообщает «Новое время», в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщала «Фраза», аналогичный инцидент произошел в Днепре 29 июля 2019 года на улице Любарского, в трамвае девятого маршрута.