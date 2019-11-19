В Днепре автомобиль протаранил остановку общественного транспорта: появилось видео момента ДТП

Накануне, в понедельник, 18 ноября, в Днепре произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», после столкновения с машиной ВАЗ автомобиль Honda протаранил остановку общественного транспорта.

Как передает «Информатор», после столкновения оба авто «улетели» на парковку местного ТЦ.

К счастью, ни на остановке, ни на парковке не было людей.

Оба водителя пострадали. Водителя ВАЗ госпитализировали. По словам очевидцев, водитель Honda скрутил со своей машины номера еще до приезда полиции.

Уже появилось видео момента ДТП:

Как писала «Фраза», в Днепре автомобиль врезался в маршрутку с людьми.

Ранее в Днепре ребенка сбили прямо на пешеходном переходе.