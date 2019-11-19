Появилось видео испытания нового украинского поезда, который будет курсировать в аэропорт «Борисполь»

Под Днепром испытали новый поезд отечественной сборки. Как выяснили журналисты «Фразы», сделал это Крюковский вагоностроительный завод.

Завод представил новый дизельный поезд ДПКр3-001. Испытания будут продолжаться до середины декабря на перегоне Новомосковск – Днепровский – Баловка.

Создатели поезда говорят, что он состоит из двух вагонов: два из них – моторные, а один – безмоторный.

Отмечается, что «моторные вагоны комплектуются силовыми установками мощностью 588 кВт, там усилен экологический стандарт отработанных газов силовой установки».

Всего в новом поезде будет 170 пассажирских мест. Как сообщает завод, «в промежуточном вагоне первого класса кресла расположены по схеме 2х2, а сами места оборудованы индивидуальными розетками с USB-разъемом». В то же время, «в головных вагонах второго класса кресла расположены по схеме 3х2».

Новый поезд хотят пустить из Киева в аэропорт «Борисполь».

Как писала «Фраза», в вагоне «Укрзализныци» прямо у нижней полки выросли грибы.

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