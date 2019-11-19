В Хмельницком жлоб-чиновник поиздевался над собакой. Теперь ему светит срок

В Хмельницком произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», местный чиновник жестоко издевался над собакой.

Как передает УНИАН, нынешний директор Государственного архива Хмельницкой области Владимир Байдич, ранее работавший заместителем мэра города, привязал собаку к машине, после чего протащил бедное животное полтора километра.

Отморозка остановили местные жители, которые и вызвали полицию.

Чиновник заявил, что «собака укусила его мать».

Сейчас животное забрали волонтеры и отправили пса к ветеринарам.

Видео 18+

За жестокое обращение с собакой мужчине грозит наказание в виде штрафа в размере от 3400 до 5100 гривен или лишение свободы сроком от шести месяцев до трех лет.

Как писала «Фраза», в Киевской области зарвавшийся чиновник таранил журналистов машиной.