В Виннице полицейские подрались с националистами

В понедельник, 18 ноября, в Виннице произошли массовые беспорядки. Как выяснили журналисты «Фразы», там активисты «Национальной дружины» устроили потасовку с правоохранителями.

Как передает местное издание «Вежа», приблизительно в 16-00 под стенами «Винницаоблэнерго» собрались националисты, которые обвинили руководство предприятия «в шантаже всего города» и потребовали от его директора ‒ Андрея Полищука ‒ сложить полномочия и публично извиниться перед горожанами за недавнее отключение от электроснабжения местного водоканала.

Сообщается, что через некоторое время активисты попытались через ворота попасть на территорию предприятия, однако путь им преградили правоохранители, что и привело к потасовке.

Как писала «Фраза», в Виннице глава местного Нацкорпуса устроил драку, не желая платить за парковку (18+)

Ранее сообщалось, что в Полтаве Нацкорпус устроил потасовку с полицией. Копы в долгу не остались.