В правительстве Гончарука признались в употреблении наркотиков

Член правительства Алексея Гончарука ‒ министр экономики Тимофей Милованов ‒ признался, что в свое время употреблял наркотические вещества. Как выяснили журналисты «Фразы», «чистосердечное признание» из уст чиновника прозвучало во время интервью на канале «Прямой».

По словам Милованова, наркотическое вещество ‒ каннабис ‒ он впервые попробовал во время учебы в США, однако это его не впечатлило.

«А вот знаете, где я ее курил, и только там? Это когда в аспирантуре был на докторской. Все американцы курят. А кто докторанты, они просто смалят марихуану нон-стоп. И там мне дали... Но оно как-то не идет мне. Только в тот период, когда мне нужно было придумать диссертацию...» ‒ рассказал министр.

Отвечая на вопрос, какие у него впечатления от этого опыта, министр ответил: «Не знаю, может я как-то неправильно курю. Что курил, что не курил. Может, они меня обманывали, просто мне насыпали табака... Может, я как-то реагирую по-другому. Я даже кофе не пью, хотя все ученые сидят на кофе. Я только чай пью...»

Как известно, Тимофей Милованов получил в США степень магистра экономики, а поздее ‒ степень доктора философии (Ph.D.) по экономике.

Как писала «Фраза», министр экономики выступил против инициатив Геруса по тарифам для зеленой энергетики.

Ранее сообщалось, что «слуги народа» захотели «выгнать на*хер» министра экономики за то, что он голосовал за Порошенко.