Известная певица раскрыла тайну культовой сцены из фильма «Титаник»

Известная канадская певица Селин Дион, записавшая песню My Heart Will Go On к культовому фильму «Титаник» (1997 год) приоткрыла завесу тайны финальной сцены картины. Как выяснили журналисты «Фразы», 51-летняя артистка рассказала, почему утонул герой Леонардо Ди Каприо Джек.

Об этом она поведала в эфире The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Селин Дион сказала, что «Джек не стал залезать на дверь, где находилась его любимая Роуз, потому что замерз и устал, не мог даже пошевелиться, а места на двери ему бы в любом случае не хватило».

На замечание ведущего, что Роуз могла подвинуться, певица отшутилась, что «данная идея может зародить в авторах «Титаника» снять вторую часть».

