В Индии мужчина от бедности… ест землю

Дикий случай зафиксирован в Индии. Как выяснили журналисты «Фразы», тут в штате Андхра-Прадеш местный житель Нукала Котешвара Рао ест землю.

Оказалось, что прибег к такому рациону 48-летний мужчина еще двадцать лет назад из-за своей бедности.

Столь странный способ утоления голода практикуют некоторые жителя Азии, Африки и Океании.

Всего индиец съедает около килограмма земли в день. По его словам, на здоровье это никак не сказывается.

Впрочем, благодаря поеданию земли мужчина уже стал местной знаменитостью и наверняка сможет заработать на этом немного денег.

Как писала «Фраза», индиец побил уникальный мировой рекорд.

Ранее житель Индии срезал ногти, которые отращивал 66 лет.