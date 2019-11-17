В Мелитополе водители эпично подрались после сокрушительного ДТП

В субботу, 16 ноября, в Мелитополе подрались водители, которые угодили в ДТП на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Героев Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», резонансный инцидент был зафиксирован на камеру уличного наблюдения.

Судя по кадрам, которые были обнародованы на странице сообщества «Мелитополь изнутри...» в Instagram, к аварии привело грубое нарушение ПДД со стороны одного из водителей, который пытался «проскочить» на запрещающий сигнал светофора.

К счастью, в аварии никто не пострадал, несмотря на то, что автомобилям был нанесен серьезный урон.

Сразу после столкновения водители выскочили из своих машин и сошлись в рукопашной схватке, к которой подключились и водители проезжавших мимо машин, попытавшиеся с помощью кулаков проучить горе-лихача.

Видео аварии и потасовки доступно к просмотру по ссылке.

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