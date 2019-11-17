Украинские боевые корабли таки прошли под Крымским мостом. Но совсем в другую сторону

Три корабля ВМС Украины, которые в прошлом году были захвачены российскими силовиками в акватории Керченского пролива, прошли под Крымским мостом и вышли в Черное море. Как выяснили журналисты «Фразы», россияне собираются передать суда Украине в нейтральных водах.

Как передает «Крыминформ», в настоящее время два катера и буксир «Яны Капу» движутся к месту встречи в сопровождении береговой охраны РФ.

«Некоторые действия по передаче украинских военных кораблей уже начались. Катера и буксир будут доставлены в нейтральные воды Черного моря. После этого представители украинской стороны смогут подойти и забрать корабли», ‒ рассказал собеседник издания.

Как писала «Фраза», 25 ноября 2018 года корабли российских ВМС и Погранслужбы обстреляли и взяли на абордаж три корабля ВМС Украины, которые пытались пройти в Азовское море под Крымским мостом.

Позднее стало известно, зачем украинские корабли отправились в Керченский пролив.