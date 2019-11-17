В Киеве прогремел взрыв гранаты ‒ погибли охранник и строитель

В полиции озвучили подробности взрыва гранаты, которую накануне подорвали в общежитии, расположенном в Деснянском районе столицы. Как выяснили журналисты «Фразы», боеприпас сдетонировал прямо в комнате, где находились двое мужчин.

Как передает пресс-служба полиции Киева, инцидент случился приблизительно в 21-00. На месте ЧП подоспевшие правоохранители обнаружили тела двоих пострадавших без признаков жизни.

По словам начальника столичной полиции Андрея Крищенко, личности погибших уже установлены ‒ они жили в этом общежитии и работали в Киеве ‒ один охранником, второй ‒ строителем.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. По факту гибели людей начато уголовное производство по статье 115 УК Украины («умышленное убийство»).

Как писала «Фраза», в результате взрыва гранаты в самом центре Киева погибли бывший морпех и охранник бара.

Ранее сообщалось, что на Одесщине прямо в больнице взорвалась граната-«лимонка».