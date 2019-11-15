Под Киевом по наводке нашли... одного из лидеров ИГИЛ

Сотрудники СБУ задержали в Киевской области грузинского боевика Левана Тохосашвили («Аль Бара Шишани»), который считался одним из лидеров печально известной террористической организации ИГИЛ. Как выяснили журналисты «Фразы», «наводку» на горе-террориста украинская спецслужба получила от коллег из Грузии и США.

Как передает пресс-служба СБУ, с 2012 года «Аль Бара Шишани» занимал должность амира джамаата «Ахадун Ахат» в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики.

В 2013 году он занял одну из высших должностей в ИГИЛ ‒ заместителя военного амира, известного как «Абу Умар аш-Шишани». В 2016 году, после ликвидации последнего, «Аль Бара Шишани» выехал в Турцию, где продолжил координировать деятельность террористической организации.

Сообщается, что летом 2018 года террорист бежал в Украину, использовав поддельный паспорт, где легализовался при помощи фальшивых документов.

По некоторым данным, находясь в Украине, террорист продолжал координировать деятельность т. н. «Амниятов» ‒ специальных организаций ИГИЛ.

Отмечается, что правоохранители задержали преступника вблизи частного дома, где он проживал. Проведенная портретная экспертиза доказала, что задержанный иностранец действительно является разыскиваемым лидером ИГИЛ.

В настоящее время террорист находится под экстрадиционным арестом. Кроме того, его проверяют на причастность к совершению преступлений на территории Украины.

Как писала «Фраза», в США раскрыли подробности операции, в ходе которой был убит лидер ИГИЛ.

Ранее сообщалось, что в Ираке в очередной раз ликвидировали лидера ИГИЛ.