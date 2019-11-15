На многострадальных складах в Балаклее снова прогремели взрывы. Есть пострадавшие

На территории военных складов в Балаклее Харьковской области произошло несколько взрывов. Как выяснили журналисты «Фразы», всего произошло около 25 взрывов на 65-м ракетно-артиллерийском арсенале, ситуация находится под контролем.

Как сообщает «Обозреватель» со ссылкой на источники в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, на данный момент опасности нет. В ликвидации последствий взрывов задействован пожарный танк, работают военные саперы.

Как сообщает 057.ua, ЧП произошло при вывозе снарядов. Один из них взорвался. Предварительно — один из саперов был ранен.

В Министерстве обороны и Генеральном штабе сообщили, что на данный момент готовят информацию о происшествии и от дальнейших комментариев отказались.

В свою очередь, городской голова Балаклеи Иван Столбовой в комментарии Depo.Харьков подтвердил, что на территории арсенала произошли «одиночные взрывы». «На данный момент там находится командир воинской части, пожарная часть наша, ГСЧС. Они оценят ситуацию и потом будет более подробная информация. Ситуация непонятная», — рассказал чиновник.

Как сообщает «Новое время» со ссылкой на бывшего начальника районного ГСЧС Сергея Черепахи, обломки разлетаются на 20-30 метров, горит трава.

Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе Министерства обороны Украины, на технической территории утилизировали остатки боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать. Военные осуществляли плановое уничтожение в специально оборудованном для этого месте — котловане, прозвучало около 20 взрывов

Для обеспечения безопасности утилизации было задействовано дежурное пожарное подразделение воинской части.

В настоящее время на технической территории воинской части проводятся мероприятия по благоустройству места проведения работ по утилизации остатков боеприпасов и их элементов. Местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности.

Между тем, как сообщает Генеральный штаб на официальной странице в Facebook, в результате взрывов при утилизации боеприпасов на территории центральной артиллерийской базы у Балаклее Харьковской области ранения получили четверо военных.

Видео инцидента публикуют на своих страницах в соцсетях и каналах в YouTube очевидцы и СМИ.

Как сообщала «Фраза», в ночь на четверг, 23 марта 2017 года, на складах хранения боеприпасов, расположенных неподалеку от города Балаклея Харьковской области, начались взрывы. По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, причиной взрыва стала диверсия.

По словам министра обороны Украины Степана Полторака, причиной пожара и взрывов боеприпасов на складах под Балаклеей Харьковской области была диверсия. Перед тем, как произошел первый взрыв на складах, над этим местом был слышан гул беспилотника.

С целью локализации и тушения пожара на военных складах, расположенных неподалеку Балаклеи, Харьковской области, Госпредприятие по обслуживанию воздушного движения Украины (Украэрорух) временно закрыл небо в радиусе 40 км. ПАО «Харьковгаз» приостановил газоснабжение Балаклеи.

По словам главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, охране артиллерийского склада было крайне сложно предотвратить осуществленную в ночь на четверг, 23 марта, диверсию в том случае, если для ее осуществления был применен беспилотный летательный аппарат.

24 марта стало известно, что в ходе проведения спасательных работ в Балаклее под завалами нашли тело погибшей женщины. Еще одна женщина ранена в голову.

Во второй половине дня ситуация в районе чрезвычайного происшествия на военных складах показала тенденцию к уменьшению количества взрывов, что позволило начать этап ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Местный житель рассказал, что пожар на военной базе под Харьковом начался вскоре после того, как ее посетили с проверкой какие-то генералы.

На складах в Балаклее уцелело лишь 30% арсенала.

Стримеры «Фразы» сняли пожар в Балаклее с высоты птичьего полета.