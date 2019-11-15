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Поджигатели сети фермерских магазинов в Киеве попали на видео

Поджигатели сети фермерских магазинов в Киеве попали на видео

Поджигатели сети магазинов «Молоко от фермера» попали на видео. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент произошел в Киеве в ночь на 14 ноября.

Камеры наблюдения зафиксировали нападение неизвестных.

В свою очередь, «Информатор» уточняет, что первый поджог произошел на улице Амвросия Бучмы (Днепровский район): трое мужчин облили керосином и подожгли магазин. В результате, тут сгорел BoxPark – пострадали десять других ларьков.

Через несколько минут другие неизвестные подожгли магазин на улице Елены Телиги (Шевченковский район). Потушить огонь успела местная охрана.

Нападение связывают с действиями недобросовестных конкурентов.

Как писала «Фраза», в Киеве сожгли сеть фермерских магазинов. Видео с места ЧП,

Тэги: Киев, общество, поджог, ЧП, криминал, новости Украины

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